Valdemar Moura faria 68 anos no próximo dia 31 de agosto

O empresário VALDEMAR RODRIGUES DE MOURA, que faleceu neste sábado, dia 06, na cidade de Santa Rosa do Purus, iria completar 68 anos dia 31 de agosto.

O empresário estava fazendo tratamento de saúde, mas não resistiu a gravidade da doença. O corpo está sendo velado naquele município onde, também, será sepultado neste domingo, por volta das 17 horas.

Valdemar era bastante conhecido em Sena Madureira e foi um dos fundadores de Santa Rosa, na fronteira. No ramo de navegação, era um dos mais experientes e conhecedores do trecho Sena Madureira a Manoel Urbano, e Manoel Urbano até esperança no Peru, acima de Santa Rosa.

Proprietário de balsas, ele fazia o transporte de insumos de construção, assim também como outros tipos de mercadorias pelo Rio Purus.

A morte do mesmo é um dos assuntos mais comentados na regional Purus, dado o seu legado de trabalho e amizade. Em Sena Madureira, Moura tinha residência na Avenida Guanabara, bairro do Bosque, mas manifestava grande amor por Santa Rosa, cidade que ajudou a fundar.

Recentemente chegou a disputar a prefeitura daquela cidade, mas não conseguiu vencer, mesmo assim defendia o crescimento do lugar, onde deixou familiares e amigos. Era bastante conhecido e respeitado até mesmo entre as comunidades indígenas ao longo do Rio.

Moura deixa 9 filhos

Valdemar Moura deixou uma família numerosa. Ao todo são 9 filhos, sendo 4 mulheres e 5 homens.

Um dos filhos, Douglas Moura, lamentou a morte do pai. “Era um homem correto e responsável em suas ações, que Deus o tenha em sua glória”, disse.

A equipe da rádio dimensão FM, em nome da direção e do programa Radar 104, presta sua homenagem e condolências aos familiares enlutados, destacando que o empresário foi um dos apoiadores culturais de nossos eventos.

Valdemar Moura (31/08/1954 a 06/08/2022)

Por Aldejane Pinto.