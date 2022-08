- Publicidade -

A Fazenda 14 já tem data de estreia confirmada: 13 de setembro. O reality bastante aguardado pelo público terá apresentação de Adriane Galisteu. A exibição será de domingo a domingo nas noites da Record TV.

Enquanto isso, os fãs da atração podem acompanhar bate-papos com ex-participantes no Aquecendo o Feno. O programa tem edições semanais no canal do reality no YouTube, PlayPlus e R7.com.

Metrópoles