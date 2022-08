Vagas de estágio DISPONÍVEIS: Bolsas de até R$ 1,4 MIL para estudantes, saiba mais

Vagas de Estágio IEL 2022

Primeiramente, ótima notícia para quem quer melhorar o currículo bem como começar a trabalhar em um grande órgão em 2022.

Estão abertas as novas vagas de estágio IEL em 2022. A saber, o Instituto Euvaldo Lodi faz parte da Confederação Nacional da Indústria. Em outras palavras, esse é um “braço” do Sistema S.

Ainda assim, essa é uma ótima oportunidade para quem quer aprender em um bom espaço de qualificação.

Outra boa notícia é que as bolsas de estágio IEL são de R$ 1,4 mil. Ou seja, os estudantes selecionados vão receber esse valor mensalmente para começar a trabalhar e aprender na sua área de atuação.

Lembrando que quem não encontrar uma vaga na sua área vai ficar com currículo cadastrado no banco de dados para futuras oportunidades. Contudo, para isso é necessário inscrever-se na plataforma.

Áreas com vagas de estágio na IEL

Agora é importante ficar atento para todos os campos de atuação que estão com oportunidades disponíveis pelo Instituto Euvaldo Lodi.

A saber, entre os destaques de áreas com vagas de estágio no IEL estão:

Administração;

Engenharia Mecânica;

Publicidade e Propaganda;

Direito;

Jornalismo;

Engenharia de Produção;

Eletroeletrônica;

Ensino Médio;

Letras;

Marketing;

Turismo;

Arquitetura;

Técnico em Segurança do Trabalho e Recursos Humanos; entre outros.

Inscrição Estágios IEL 2022

Por fim, todos os interessados nas 110 vagas de estágio no IEL podem fazer o cadastro pelo site oficial.

A inscrição nos estágios IEL em 2022 acontecem pelo passo a passo:

Acesse o site da SNE IEL: https://sne.iel.org.br/sne/portal.xhtml; Entre com CPF e senha – caso nunca tenha acessado, aperte no botão lilás ‘Cadastre-se’; Agora é só adicionar todas suas informações, incluindo experiências profissionais; A partir daí é só voltar no site principal e clicar na sua área de interesse na lista de áreas disponíveis; Pronto! Faça sua inscrição e acompanhe os processos por e-mail ou pelo próprio site.

Lembrando que neste momento as vagas estão abertas no estado do MS em municípios como Campo Grande, Dourados, entre outras.

