ustiça determina reintegração de área invadida no município de Brasiléia

A Justiça do Acre determinou que uma área destinada para construção de espaços públicos que venham beneficiar munícipes futuramente. O local existia um hotel pousada que foi desativado, sendo a área destinada ao Município pelo Estado.

No início do mês passado, a exemplo de outras áreas que foram invadidas em Brasiléia e Epitaciolândia, um grupo de pessoas iniciaram uma invasão, com intuito de tomar a área para erguer moradias.

O Município ainda teria tentado negociar a saída pacífica dos invasores, que foram irredutíveis, alegando que precisam de lugar para morar. Foi informado que, parte desses moradores tiveram seus cadastros realizado, para fossem beneficiados com programas de assistências sociais, até que fosse encontrado uma solução e sanado o problema.

Foi informado ainda que, desses invasores que estavam no local, apenas três famílias realmente estavam dentro do cadastro equeo restante precisam seguir o protocolo, para que possam receber benefícios.

Diante da negativa de sair do local, a Comarca de Brasiléia deuganhodecausa para o Município, determinando a reintegração da área e retirada dos invasores. Uma força tarefa foi mobilizada, composta por homens do 5º Batalhão do Alto Acre, equipe do Batalhão de Operações Especiais – BOPE, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil,somando pouco mais de 50 militares.

Os trabalhos foram iniciados por volta das 6h00 e após a chegada dos policiais, foi comunicado da determinação da Justiça e que deveriam sair do local. Com reclamações, os invasores não resistiram e tiveram o apoio de veículos do Município na retirada do local.

Em alguns casos, invasores já estavam montando estrutura de umaresidênciano local, além de barracas já erguidas. Também está sendo levantado que, existem invasores que já possuem propriedades e vem incentivando até familiares para serem beneficiados em outras invasões, além de alguns que já estariam comercializando espaços.

Aprefeitura, contando com o apoio das forças de segurança, montaram cerca na área invadida e foi comunicado oficialmente que, caso tentem novamente, poderão ser responsabilizados criminalmente.