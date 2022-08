Urina, fezes e fome: idoso é abandonado por família em casa

- Publicidade -

Inconformado, um morador do Entorno do DF denunciou a situação precária a qual um idoso, de 74 anos, tem vivido dentro da própria casa, em Ceilândia. O comerciante, de 44 anos, que pediu para não ser identificado, já fez duas visitas ao homem, para alimentar, higienizar e trocar os lençóis da cama onde o senhor dorme. A vítima, que tem baixa visão, dificuldade de locomoção e faz uso de fralda geriátrica, é amiga dos pais do denunciante. Apesar de ter acionado a Polícia Civil do DF e o Disque 100, a vítima segue abandonada, vivendo em condições de insalubridade.

Por meio de imagens obtidas pelo Metrópoles é possível perceber o ambiente caótico. Há urina e fezes de cachorro no quarto onde uma cadeira de rodas é armazenada. No quarto onde o idoso dorme, o lençol está repleto de sujeira, manchado e rasgado, fora a quantidade de objetos, como garrafas, cinzeiro e potes, espalhados no local.