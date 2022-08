Urgente: Inscrições do Concurso da SESACRE serão reabertas

- Publicidade -

O concurso público da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (SESACRE) que oferece 622 vagas, sendo 37 reservadas a pessoas com deficiência, terá as inscrições abertas novamente. É que o diz um comunicado disponibilizado hoje (04) no site da instituição responsável pelo certame do Edital nº 001 SEPLAG/ SESACRE.

O documento publicado no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC (https://ibfc.org.br) diz que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) e a SESACRE “considerando a provável inclusão de cargos e a reabertura do período de inscrições”. Com isso haverá prorrogação do cronograma. A autarquia comunicou que a “divulgação das novas datas será disponibilizada em breve”.

As inscrições terminaram no mês passado, em julho, mais precisamente no dia 27. Foram cobradas taxas nos valores de R$ 53 (nível médio) e R$ 72 (superior). O concurso terá provas objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e prova de títulos, de caráter classificatório, para nível superior.

