URGENTE: Assalto em farmácia termina com um criminoso ferido e outro morto

Assaltantes se deram mal, na noite desta segunda-feira, 01, ao tentar assaltar uma drogaria da Rede de farmácia do Consumidor, no município de Senador Guiomard, na Avenida Castelo Branco, interior do Acre.

De acordo com as primeiras informações, uma dupla chegou ao local em uma motocicleta, entrou no estabelecimento se passando por cliente e após alguns minutos, anunciaram o assalto, mas para a surpresa deles, uma pessoa que estava próximo, percebeu a movimentação da dupla criminosa e reagiu, atirando nos dois assaltantes.

Um dos criminosos morreu no local e o outro está ferido. Não temos informações se teve reféns e nem quem foi que atirou nos criminosos. A polícia está no local, preservando a cena do crime, aguardando a chegada dos peritos da Polícia Técnica Científica.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e está se deslocando até o município, para remover o corpo, e trazer para Rio Branco.

matéria em atualização