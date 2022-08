Universidades validam segurança de novas urnas a pedido do TSE

- Publicidade -

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou estudos feitos por três importantes universidades públicas brasileiras que avaliaram a segurança das novas urnas eletrônicas. Segundo o TSE e com base nos relatórios que a CNN teve acesso, após 3 meses de experimentos, em média, a conclusão foi de que nenhum teste de segurança conseguiu alterar o destino e a integridade de uma votação.

Essa foi a primeira vez que instituições independentes que firmaram convênio com o TSE puderam fazer os testes fora da Corte. Na prática, os pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) testaram os códigos-fonte das urnas.

Por terem sido entregues no fim do ano passado, o modelo de equipamento previsto para ser usado nas eleições deste ano ainda não havia passado por teste público de integridade. De forma geral, as três universidades sugerem melhorias ao sistema eletrônico de votação, mas dizem que os testes não encontraram vulnerabilidades.

Fonte: CNN Brasil