Unidades penitenciárias femininas de Cruzeiro do Sul realizam atividades em alusão ao Agosto Lilá

Em alusão à campanha Agosto Lilás, que está celebrando os 16 anos da Lei Maria da Penha, com o combate e enfrentamento à violência contra a mulher, durante todas as segundas-feiras do mês, serão realizadas atividades de conscientização sobre o tema nas unidades penitenciárias Manoel Neri da Silva e Guimarães Lima, em Cruzeiro do Sul.

As equipes administrativas, técnicas e de saúde das unidades estão realizando atividades de panfletagem com informações sobre violência doméstica, familiar e sexual, palestras e rodas de conversa, além de atividades de lazer. Quatorze reeducandas estão participando das ações promovidas.

“Ver a colaboração de toda a equipe de trabalho, em prol da realização de uma atividade programada com dedicação, é muito gratificante. Momentos como esse ficam eternizados na vida das reeducandas que se veem esquecidas pela sociedade e, por muitas vezes, pela própria família”, disse a assistente social que atua nas instituições contempladas na campanha, Nayana Neves.

