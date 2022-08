Unidades do Saneacre no interior do estado recebem nova ação de prevenção e segurança do trabalho

- Publicidade -

Com o intuito de zelar pela segurança no ambiente e saúde do trabalhador, o Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre) implementa um novo Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) no âmbito da autarquia responsável pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios do interior do estado. A iniciativa conta com o apoio do Serviço Social da Indústria (Sesi).

A ação iniciou com visita técnica e orientação aos gestores e servidores do Saneacre nos municípios de Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó e Tarauacá, alcançando, esta semana, todos os municípios da região do Vale do Juruá. Na próxima etapa, o trabalho segue nas unidades do Alto e Baixo Acre.

O PGR é parte de um conjunto de ações que visam a saúde e integridade do trabalhador. Por meio do PCMSO será possível dar continuidade às ações de prevenção e promoção da saúde, conforme a função e exposição ao risco no ambiente de trabalho.

A partir dos dados coletados durante a implementação dos programas é elaborado o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT). Em cumprimento ao que determina a legislação previdenciária, o LTCAT é o documento que permite atualizar as informações no modo de saúde e segurança do sistema E-Social, do governo federal. “São programas importantes para que possamos identificar os riscos a que podem estar expostos os trabalhadores e desenvolver medidas corretivas”, informou o chefe da Divisão de Segurança do Trabalho do Saneacre, Alcimar de Andrade.

Fonte: Jornal Opinião