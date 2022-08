União Brasil será o primeiro partido a iniciar a propaganda gratuita eleitoral

- Publicidade -

A propaganda eleitoral na TV aberta e rádio terá início na próxima sexta-feira, 26. O primeiro partido a veicular propaganda dos seus candidatos no horário eleitoral gratuito será o União Brasil.

A escolha da agremiação foi definida após sorteio realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC).

No Acre, participarão da propaganda gratuita no rádio e na TV, os partidos AGIR, DC, PCB, PCO, PMB, PMN, PRTB, PSTU e UP.

O horário eleitoral será veiculado até o dia 29 de setembro, de segunda a sábado, com 50 minutos diários em rede (divididos em dois blocos de 25 minutos).

De acordo com a Justiça Eleitoral, as inserções serão distribuídas com o tamanho padrão de 30 segundos, podendo o partido, federação ou coligação agrupá-las em inserções de 60 segundos nos blocos em que possuir mais de uma inserção.

Fonte/ A Gazeta do Acrce