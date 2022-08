Ultrapassagem: Casal fica ferido ao colidir com caminhão na Av. Chico Mendes

- Publicidade -

Paulo Ferreira da Silva, de 57 anos, e Maria Flordelis de Araújo, de 39 anos, foram vítimas de acidente de trânsito, na tarde desta sexta-feira (26), na Avenida Chico Mendes, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo testemunhas, o caminhão de placas QLW- 9312, conduzido por Genival Gouveia Lopes, de 54 anos, trafegava no sentindo bairro-centro, quando o motociclista Paulo Silva tentou ultrapassar o veículo, momento que o guidão da moto encostou na parte da carroceria do carro, o que facilitou a queda do motociclista e sua esposa que trafegava na garupa da moto.

Foto: James Silva/Ecos da Notícia Foto: James Silva/Ecos da Notícia

Genival (motorista do carro), permaneceu no local e acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que enviou uma ambulância de suporte avançado (01) para ajudar nos atendimentos no local da ocorrência.

Logo em seguida, o casal foi encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco. O capacete da vítima Maria Flordelis saiu, e com o impacto no chão, a vítima teve um grande inchaço na parte esquerda do rosto. Maria passará por uma avaliação médica no setor de trauma do PS, para verificar se existe outras lesões. Já o condutor da moto só teve escoriações leves.

O Policiamento de Trânsito esteve no local, para realizar os procedimentos de praxe.

Veja o vídeo: