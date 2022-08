Últimos dias para negociar contas de luz com até 50% de desconto na ExpoAcre

- Publicidade -

A Energisa estará na Expoacre até o próximo domingo, 07 de agosto, e essa é mais uma oportunidade que os clientes têm para negociar os débitos antigos com condições especiais. Além disso, é possível substituir gratuitamente até cinco lâmpadas antigas por led e, ainda, saber mais sobre a promoção que dá um ano de conta grátis.

No estande da Energisa, também tem a exposição de uma moto elétrica e de experimentos que mostram as fontes para produzir eletricidade, como por exemplo, a fotovoltaica. Inclusive, no local está disponível pontos para carregamento de celulares através de energia solar gerada por um sistema fotovoltaico.

No caminhão Nossa Energia, a interatividade busca para promover a conscientização sobre o uso seguro e consciente de energia elétrica. Aborda ainda, de forma lúdica e didática, o efeito dos investimentos da distribuidora para levar energia limpa e de qualidade para os acreanos.

Negociação facilitada

A nova campanha de negociação da Energisa oferece condições especiais de pagamento para clientes com contas de luz atrasadas. “Estamos sensíveis ao momento econômico dos nossos clientes, analisando os débitos e oferendo a melhor condição de negociação possível”, afirma o gerente Comercial da Energisa Acre, Roberto Vieira de Carvalho.

Os clientes que optarem pelo pagamento à vista, terão isenção de 100% em juros de mora, multa e correção monetária. Nesta condição, a redução pode chegar até 50% do valor pendente. Também podem pagar as contas de energia no cartão de crédito. “Uma das grandes vantagens é acessibilidade e flexibilidade, com parcelamentos que cabem no bolso dos clientes. Tudo pelo WhatsApp Gisa ou outros canais já conhecidos do Grupo”, explica Roberto.

Como negociar

Para agilizar o processo de negociação, o cliente pode acessar o link que dá acesso direto à GISA (www.gisa.energisa.com.br), em seguida escolhe o estado e a opção ‘Parcelamento’.

Se preferir, o cliente também pode negociar seus débitos pelo site. Para tanto, basta acessar a Agência Virtual em https://www.energisa.com. br/paginas/login.aspx, realizar o cadastro e selecionar a opção ‘Negociar Dívida’.

Já no APP Energisa On, é só clicar no ícone ‘Parcelamento’.

Ou aproveitar a ExpoAcre até o próximo domingo (7/8). O estande da Energisa está aberto à visitação a partir das 18h.

Canais de Atendimento

Aplicativo Energisa On ( disponível no Google Play ou App Store do celular)

( disponível no Google Play ou App Store do celular) Site: energisa.com.br

energisa.com.br WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com. br

www.gisa.energisa.com. br Call Center: 0800 647 7196

Fonte/ A Gazeta do Acre