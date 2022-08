Ufac abre turmas de inglês voltadas para o Enem

- Publicidade -

Até o dia 18 de agosto, o Centro de Idiomas da Ufac está com inscrições abertas para turmas de língua inglesa com metodologia de ensino voltada para o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.

São três turmas, em três níveis: iniciante, básico e pré-intermediário. Os cursos são gratuitos, presenciais e com certificação de extensão universitária com carga horária de 30h cada.

Para se inscrever, os interessados devem possuir idade igual ou superior a 15 anos e dirigir-se presencialmente à secretaria do Centro de Idiomas, portando cópia de RG, cópia de comprovante de endereço e cópia da carteira de vacinação constando o esquema vacinal completo (duas doses ou dose única) contra a Covid-19.

Para realizar a inscrição e participar dos cursos é obrigatório o uso de máscara. O Centro de Idiomas da Ufac está localizado na sala n. 06 do Bloco Wanderley Dantas, no Campus-Sede da Universidade Federal do Acre. Os dias e horários de atendimento são de segunda à sexta, das 08h às 12h, das 14h às 17h30min e das 19h às 20h.

Confira abaixo os dias e horários dos cursos:

Stay Up 1

Professora Rebeca Andrade Rocha

Nível: Iniciante | Vagas: 35| CH: 30h | Início: 20/08/22 | Término: 22/10/22 | Dia: Sábado | Horário: 8h às 11h

Stay Up 2

Professora Ingryd Victória Lira de Sá

Nível: Básico | Vagas: 35 | CH: 30h | Início: 23/08/22 | Término: 25/10/22 | Dia: Terça | Horário: 8h às 11hStay Up 3

Professora Terezinha de Souza Araújo da Silva

Nível: Pré-Intermediário | Vagas: 35 | CH: 30h | Início: 23/08/22 | Término: 11/10/22 | Dia: Quinta | Horário: 8h às 11h15min

Além desses cursos, há ainda cursos de inglês voltados para oralidade, para leitura, bem como cursos de francês e escrita acadêmica em língua portuguesa. A lista completa de cursos pode ser verificada em https://idiomasufac.com/

Fonte/ A Gazeta do Acre