Ucrânia pede zona desmilitarizada em torno de usina nuclear atingida por bombardeio

O alarme internacional sobre os ataques de artilharia no fim de semana contra o complexo nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, aumentou nesta segunda-feira, com Kiev alertando sobre o risco de uma catástrofe ao estilo de Chornobyl e defendendo que a área se torne uma zona desmilitarizada.

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres pediu acesso à usina enquanto Kiev e Moscou se acusavam pelo bombardeio em uma região do sul capturada por invasores russos em março e agora alvo de uma contraofensiva de Kiev.

“Qualquer ataque a uma usina nuclear é uma coisa suicida”, disse Guterres, em entrevista coletiva nesta segunda-feira no Japão, onde participou da Cerimônia do Memorial da Paz de Hiroshima no sábado para marcar o 77º aniversário do primeiro bombardeio atômico do mundo.

Petro Kotin, chefe da empresa estatal de energia nuclear da Ucrânia, Energoatom, pediu que uma equipe de forças de paz seja implantada no local de Zaporizhzhia, que ainda é administrado por técnicos ucranianos.

“A decisão que exigimos da comunidade mundial e de todos os nossos parceiros, é retirar os invasores do território da usina e criar uma zona desmilitarizada no território da usina“, afirmou Kotin na televisão.

“A presença de forças de paz nesta região e a transferência do controle para elas, e também o controle da usina para o lado ucraniano resolveriam esse problema”.

O Ministério da Defesa da Rússia disse nesta segunda-feira que disparos ucranianos danificaram linhas de alta tensão que atendem à usina da era soviética e a forçou a reduzir a produção em dois de seus seis reatores para “evitar interrupções”.

Uma autoridade russa na região de Zaporizhzhia disse anteriormente que a instalação estava operando normalmente.

A Ucrânia culpou a Rússia por novos bombardeios na área da usina que, segundo ela, danificou três sensores de radiação, com dois trabalhadores hospitalizados por ferimentos causados ​​por estilhaços.

A autoridade russa instalada na região de Zaporizhzhia disse que as forças ucranianas atingiram o local com um lançador de foguetes múltiplos, danificando prédios administrativos e uma área de armazenamento.

A Reuters não pôde verificar a versão de nenhum dos lados sobre o que aconteceu.

Em uma ligação com repórteres, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que o bombardeio era “extremamente perigoso” e acrescentou: “Esperamos que os países que têm influência absoluta sobre a liderança ucraniana usem essa influência para descartar a continuação de tal bombardeio”.

Kotin, da Ucrânia, sinalizou o perigo de os projéteis atingirem recipientes de combustível nuclear altamente radioativo. Se dois ou mais contêineres foram quebrados, “é impossível avaliar a escala dessa catástrofe”.

O pior desastre nuclear civil do mundo ocorreu em 1986, quando um reator no complexo de Chornobyl, no noroeste da Ucrânia, explodiu.

Guterres disse que a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) precisa de acesso à usina de Zaporizhzhia. “Apoiamos totalmente a AIEA em todos os seus esforços em relação a criar as condições para a estabilização da usina”, declarou.

A usina foi ocupada por forças russas logo após a invasão de 24 de fevereiro, antes de se retirarem no final de março.

