Ucrânia pede ao mundo para ‘mostrar força’ após bombardeio perto de usina nuclear

A Ucrânia pediu novas sanções à Rússia e destacou as consequências da catástrofe na maior usina nuclear da Europa, onde novos bombardeios nas proximidades renovaram um jogo de culpa entre os dois lados.

O órgão de vigilância nuclear mundial disse que o mundo corre o risco de um desastre se os combates não pararem. Autoridades instaladas na Ucrânia e na Rússia trocaram acusações sobre quem é responsável pelos ataques perto da usina nuclear de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky alertou os soldados russos que, se atacarem o local na cidade de Enerhodar, agora controlada pela Rússia, ou usá-lo como base para atirar, eles se tornarão um “alvo especial”.

“Se através das ações da Rússia ocorrer uma catástrofe, as consequências podem atingir aqueles que no momento estão em silêncio”, disse ele em um discurso na noite de segunda-feira, pedindo novas sanções ao setor nuclear da Rússia.

“Se agora o mundo não mostrar força e determinação para defender uma usina nuclear, isso significará que o mundo perdeu.”

Vladimir Rogov, um funcionário instalado na Rússia em Enerhodar, disse na segunda-feira que cerca de 25 ataques de artilharia pesada de obuses M777 fabricados nos EUA atingiram perto da usina nuclear e áreas residenciais em um período de duas horas.

A agência de notícias russa Interfax, citando o serviço de imprensa do governo de Enerhodar indicado pela Rússia, disse que as forças ucranianas abriram fogo, com explosões perto da usina.

Mas de acordo com o chefe da administração do distrito de Nikopol, que fica do outro lado do rio de Enerhodar e permanece sob controle ucraniano, foram as forças russas que bombardearam a cidade para tentar fazer parecer que a Ucrânia a estava atacando.

Fonte: CNN Brasil