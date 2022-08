TSE manda Instagram apagar publicação de Eduardo Bolsonaro contra Ciro

O caso chegou ao TSE após o PDT entrar com uma representação contra Eduardo Bolsonaro. Segundo a sigla, o parlamentar distorceu trechos da fala de Ciro para dar a entender que ele teria pregado desarmonia entre as religiões.

Para o ministro do TSE Raul Araújo, “os recortes são manipulados com o objetivo de prejudicar a imagem do candidato, emprestando o sentido de que ele seria contrário à fé católica e odioso aos cristãos”.