TSE exclui militar de grupo de fiscalização do processo eleitoral após disseminação de fake news

- Publicidade -

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) excluiu o coronel do Exército Ricardo Sant’Anna do grupo de fiscalização do processo eleitoral. A decisão foi comunicada nesta segunda-feira (8), em ofício enviado ao ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira.

O TSE justifica que o coronel foi excluído por ter divulgado fake news sobre as urnas eletrônicas nas redes sociais. Sant’Anna era um dos nove militares que integram o grupo.

Ao jornal Folha de S. Paulo, o ministro da Defesa afirmou que vai indicar um nome para substituir Sant’Anna. Segundo Nogueira, o substituto também será um membro do Exército.

Fonte: Metro1