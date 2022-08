TSE: Dallagnol registra candidatura e declara patrimônio de R$ 2,7 mi

- Publicidade -

O ex-procurador, ex-coordenador da Lava Jato e pré-candidato a deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos) registrou sua candidatura nesta sexta-feira (12/8) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ao órgão, ele declarou um patrimônio de R$ 2,7 milhões.

Entre seus bens, Dallagnol declarou ter um apartamento, de R$ 1,1 milhão, em Curitiba (PR), e R$ 1 milhão numa conta bancária, além de aplicações financeiras.

A condenação foi em março, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no caso do PowerPoint, em que Dallagnol acusou o ex-presidente de liderar suposta organização criminosa. O valor fixado foi de R$ 75 mil, adicionado de juros e correção monetária.

De acordo com os dados divulgados pelo TSE, 49% do patrimônio do ex-procurador foi acumulado até 2011, ou seja, antes da Operação Lava Jato.

Também nesta semana, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou, em sessão virtual, recursos apresentados pela defesa de Deltan Dallagnol no caso do Power Point. Em março, os ministros consideraram que houve “excesso” na divulgação do material envolvendo o ex-presidente Lula, e que Dallagnol ofendeu a honra e a reputação do petista.