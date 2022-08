“Tropas estão sob controle”, asseguram comandantes das PMs a Moraes

- Publicidade -

Em reunião nesta quarta-feira (24/8), os 27 comandantes das polícias militares garantiram ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, que as tropas estão disciplinadas e preparadas para manter a segurança durante as eleições deste ano.

Em entrevista à imprensa na saída do encontro, o comandante da PM de Rondônia, coronel James Padilha, afirmou que os chefes tranquilizaram Moraes e reforçaram estar tudo sob controle. “Cada um dos comandantes foi enfático, em uníssono, em externar que as tropas estão sob controle. Nós temos tropas disciplinadas”, assegurou.

Para os comandantes, a reunião expõe preocupação da Justiça Eleitoral com possíveis casos de violência antes, durante ou depois dos resultados. Além disso, há receio sobre o comportamento de policiais militares. Padilha, no entanto, reiterou imparcialidade das corporações frente ao pleito de outubro.