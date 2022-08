Três pessoas morrem em acidente entre carro e caminhão

- Publicidade -

Três pessoas morreram na noite de sexta-feira (19) em um acidente entre um carro e um caminhão na BR-290, em Cachoeira do Sul, na Região Central do Rio Grande do Sul. As vítimas não tiveram a identidade divulgada.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Logan emplacado em Belo Horizonte (MG) e um caminhão com placas de Cachoeirinha colidiram frontalmente no km 287, por volta das 21h.

O motorista do caminhão não se feriu e fez teste do bafômetro que teve resultado negativo.

No Logan morreram o motorista de 37 anos, uma passageira de 45 anos, e mais uma mulher ainda não identificada. Um quarto passageiro, um homem de 29 anos está em estado gravíssimo no hospital HCB de Cachoeira do Sul.

Fonte: G1RS