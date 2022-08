Três pessoas morrem após barco naufragar no interior do AM

- Publicidade -

De acordo com o Corpo de Bombeiros, já foram confirmadas três mortes, sendo uma criança e uma adolescente. Eles foram identificados com Paulo Eduardo, Naiana Reis e Isabela Silva.

De acordo com as informações preliminares, a embarcação saiu da comunidade do Laguinho e afundou por volta das 3h30, no rio Paraná, afluente do rio Nhamundá, na zona rural do município, que fica a 380 km de distância da capital Manaus.

Ainda não há informações oficiais sobre a quantas pessoas estavam a bordo do barco intitulado “Manobra” no momento do acidente.

Ao G1, o tenente Geandro Oliveira, do Corpo de Bombeiros do Amazonas, afirmou que não há relato sobre desaparecidos. Oliveira afirmou, entretanto, que uma equipe de Busca e Salvamento da Agência Fluvial de Parintins, subordinada à Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, foi convocada para os trabalhos de resgate das vítimas. Os mergulhadores ficarão no local do acidente caso seja necessário encontrar possíveis outras vítimas.

Em nota, a Marinha do Brasil declarou que vai instaurar um inquérito para averiguar as circunstâncias e possíveis responsáveis pelo acidente.

Naufrágios

Levantamento feito pelo Uol, mostra que ao menos 182 pessoas morreram em 142 naufrágios de barcos nos anos de 2017 a 2020 nos 16 mil km de rios na Amazônia. Os dados foram contabilizados a partir de registros feitos pelas seis Capitanias dos Portos que fiscalizam a malha hidroviária da Amazônia.

A região amazônica tem várias localidades remotas, que não contam com estradas e por meio das quais só se chega a partir de uma embarcação. É comum constatar barcos transportando pessoas com a lotação acima de suas capacidades.

Fonte/ Portal Yahoo.com