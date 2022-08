Treinamento sobre monkeypox é oferecido a profissionais do Hospital da Criança e da Maternidade Bárbara Heliodora em Rio Branco

- Publicidade -

Com foco no tratamento de pacientes internados com monkeypox, a varíola dos macacos, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), por meio da Rede de Urgência e Emergência (RUE), realizou em Rio Branco, na manhã desta quinta-feira, 18, no auditório do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into), o curso “Conhecendo a monkeypox: processo, saúde e doença”. Participaram profissionais do Hospital da Criança e da Maternidade Bárbara Heliodora.

De acordo com a palestrante, a infectologista Cirley Lobato, no Acre ainda não se observa a transmissão comunitária (ocorrência de caso sem vínculo confirmado, em área definida), mas é importante realizar a prévia preparação dos profissionais, principalmente dos que lidam com o público considerado de risco para a monkeypox, como crianças e gestantes.

“A finalidade do curso é apresentar informações sobre o manejo de pacientes diagnosticados com monkeypox que necessitam ser internados, como devem ser conduzidos. Não existe um tratamento específico, é muito mais sintomático, com cuidados para o paciente não se desidratar ou se desnutrir, e para que não tenha uma infecção secundária”, explicou.

A capacitação faz parte da organização de linha de cuidados da RUE no combate à monkeypox. A rede elaborou um método para as unidades de saúde do Estado se portarem perante a doença.

“Dentro da linha de cuidados a gente coloca a unidade básica e sua função, como irá fazer o acolhimento. Para a unidade intermediária, que são as Upas, o que a unidade tem que fazer, qual é a conduta dela, e as metas”, esclareceu o coordenador da RUE, Edvan Meneses.

Fonte: Assessoria