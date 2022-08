Transportando crack na fralda de bebê, mãe é presa na rodoviária da cidade

- Publicidade -

Uma mãe, de 21 anos, foi presa em Caçu, no sudoeste de Goiás, por suspeita de ter escondido um tablete de crack na fralda do filho, de um ano.

A jovem foi abordada por agentes da Polícia Militar na rodoviária da cidade, quando o ônibus em que viajava fez uma parada.

A identidade da mulher não foi divulgada. As informações são do portal G1. O delegado responsável, Nicolas Alvarenga, disse que a mãe não levava droga com ela, apenas na fralda do bebê, onde havia 100 gramas de crack.

O menino foi encaminhado ao Conselho Tutelar. A mãe foi levada a um hospital para se verificar se ela levava droga no corpo. Ela confessou em depoimento que ia de Uberlândia para Itarumã, onde deveria entregar a droga. Ela foi liberada após audiência de custódia.

Fonte/ Portal Yahoo.com