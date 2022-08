Trânsito: Mulher fica ferida em colisão entre moto e caminhonete

- Publicidade -

Uma pessoa ficou ferida em um acidente entre uma Caminhonete da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) e uma motocicleta na noite desta sexta-feira (12), no cruzamento da Avenida Ceará com a Rua Pernambuco, bairro Bosque.

De acordo com informações, o condutor da motocicleta, de cor preta, placa MZU-5J93 avançou o sinal, que estava em alerta de atenção (Laranja), atingindo em cheio a lateral da caminhonete Hilux, de cor branca, placas QAK-9D67. O motorista do veículo ainda tentou desviar para evitar o choque, mas não teve êxito.

Com o impacto, o condutor da moto Wesley Gomes da Silva, 28 anos e a passageira Lara Cristina Franco de Lima, 20 anos, caíram no asfalto, mas somente a jovem teve escoriações em todo corpo e fratura na perna direita.

Uma ambulância do Serviço Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a jovem para o Pronto-socorro de Rio Branco. Segundo consta, Lara sofreu fratura na perna direta e múltiplas escoriações pelo corpo. Já o piloto da moto não precisou de atendimento médico e ficou no local do acidente aguardando a chegada do Policiamento de Trânsito, junto com o motorista da caminhonete, identificado por Moisés Alves.

a Polícia de Trânsito esteve no local, isolou a área para os trabalhos da perícia.