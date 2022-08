Trânsito: Mulher fica ferida após colisão com caminhão boiadeiro na Via Chico Mendes

- Publicidade -

Um acidente entre um caminhão boiadeiro e uma motociclista foi registrado na manhã desta sexta-feira (19), na Via Chico Mendes, região do Segundo Distrito, em Rio Branco.

Conforme informações, a condutora da motocicleta Honda Pop, de cor vermelha, de placa MZY-7031, trafegava sentido centro-bairro, em direção a sua residência, quando foi passar pela rotatória, próximo ao Posto Amapá, foi fechada pelo caminhão, que fazia uma manobra no local.

Após a colisão, a motociclista foi lançada ao solo, mas permaneceu o tempo todo consciente.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel (Samu), que enviou uma viatura de suporte avançado (01), para prestar os primeiros atendimentos a vítima no local dos fatos.

A condutora da moto foi atendida inicialmente pelos paramédicos do Samu e em seguida encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.

Segundo o médico do SAMU, Guilherme Nakamura, a vítima não tinha sangramentos, somente fraturas no braço e outra no pé. O paciente também apresentava um trauma abdominal e escoriações na barriga.

O policiamento de trânsito esteve no local para os procedimentos cabíveis.