Tragédia: menina de apenas 8 anos de idade morre eletrocutada em Sena Madureira

A tarde desse domingo (31) foi marcada por um acontecimento trágico na cidade de Sena Madureira. Uma menina de apenas 8 anos de idade morreu eletrocutada na região da Lua Nova, que fica a poucos minutos da ponte metálica José Nogueira Sobrinho.

De acordo com informações, ela estava juntamente com a família nessa localidade quando teria pisado em um fio descascado de um mergulhão. Com o choque, acabou falecendo antes mesmo de receber atendimento médico. Uma equipe do Samu ainda foi acionada, entretanto, só pôde atestar o óbito.

O corpo da menina foi resgatado do local e encaminhado ao necrotério do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. Entre familiares e amigos, o clima é de total consternação.

Fonte: YacoNews