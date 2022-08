Torcedores reclamam de preço da camisa da Seleção Brasileira lançada pela Nike

- Publicidade -

Falta pouco para chegar a hora de colocar a cerveja na geladeira, encher os potes de petiscos e se reunir com a galera para assistir a um dos maiores eventos esportivos do mundo.

Para os torcedores que não abrem mão de estarem devidamente trajados para o evento, a Nike anunciou as novas camisas da seleção brasileira para a Copa do Mundo do Qatar. O nome da marca ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira, 08 de agosto.

Apesar do design ter agradado, algumas pessoas se assustaram com o preço cobrado: R$ 349,99. O valor equivale a quase um terço do salário mínimo, fixado em R$ 1.212.

“R$ 349,99 na camisa da seleção? Shopee faça seu trabalho imediatamente!”, brincou um perfil. “Quem está pagando 349,00 na camisa da seleção está completamente MALUCO!”, postou outro perfil.

Apesar do preço elevado, a camisa azul da seleção brasileira esgotou em apenas uma hora no site, de acordo com a TNT Sports Brasil.

Os modelos criados para a Copa do Mundo

Os uniformes começaram a ser vendidos nesta segunda-feira (8). A camisa titular, feita com a cor amarela, tem estampas inspiradas na pele de onça. Já shorts são azuis com a numeração em amarelo. As meias brancas têm detalhes em verde e azul.

“Vibrante e arrojado, o uniforme 2022 da seleção brasileira homenageia a coragem e a cultura de um povo que nunca desiste. Inspirado na garra e beleza da onça, a camisa une todos os brasileiros”, postou a CBF.

Fonte/ Portal Yahoo.com