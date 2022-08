Torcedor acreano é agredido com socos e pontapés durante jogo do Flamengo vs Palmeiras

- Publicidade -

A família mora em Cruzeiro do Sul, mas o jovem teve que viajar para trabalhar e poder custear sua faculdade, pois o mesmo cursa Direito.

Um torcedor acreano de 25 anos foi agredido com socos e pontapés por um grupo de torcedores do Palmeiras, no Morumbi. O caso ocorreu na tarde deste último domingo (21), quando Mateus Menezes errou o lugar e acabou sentando junto aos palmeirenses, sendo que é flamenguista.

Nas imagens é possível ver que o jovem em momento algum reage aos espancamentos. Segundo o pai da vítima, Pr. Ribeiro, Mateus é pastor e universitário. Ele estava viajando a trabalho e aproveitou para assistir o jogo com seu irmão Tiago, quando foi surpreendido pelo grupo palmeirense.

“Como você ver ali, meu filho não reagiu, ficou apenas esperando em Deus. Ele está bem e amanhã retorna para Rio Branco, cidade onde mora atualmente”, disse o pai.

Veja vídeo:

Fonte: Juruá Online