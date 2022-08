‘Tomei essa decisão pensando na população’, diz Marcus Alexandre sobre candidatura como vice de Jorge Viana

- Publicidade -

Bem avaliado pela população, o ex-prefeito Marcus Alexandre era tido como um dos ‘puxadores de votos’ do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa do Acre(Aleac). Mas, o plano de ocupar a cadeira de deputado estadual mudou, após o anúncio de que seria vice na chapa de Jorge Viana, na disputa pelo governo do Estado.

“Essa decisão difícil, que eu tomei foi, pensando na população, foi me colocando à disposição, como fiz em 2018, para ajudar o nosso estado. Eu sei que um mandato de deputado estadual é honroso, você pode ajudar muito na Assembleia”, destacou Marcus, observando ainda que: “Jorge faz um gesto que é o de deixar de ser candidato ao Senado, também numa campanha até menos difícil, e venho para a disputa no Executivo, porque era o pedido do povo. E como é que eu ia negar um chamado desse?”.

Marcus Alexandre foi eleito prefeito de Rio Branco por duas vezes, com votações expressivas. É engenheiro de formação e servidor público de carreira do Estado. Em 2018, foi derrotado nas urnas por Gladson Cameli, atual governador do Acre.

“O povo escalou o time e eu aceitei esse desafio, olhando para o todo, para ajudar mais, desprovido de vaidade e de qualquer sentimento pessoal”, salientou o ex-prefeito, em entrevista concedida nesta terça-feira, 9.

Fonte: A Gazeta do Acre