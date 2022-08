TJAC abre vagas de estágio para vários cursos; salário ultrapassa R$ 2 mil

- Publicidade -

A presidência do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) desembargadora Waldirene Cordeiro tornou público Edital N. 001/2022, que abre processo de avaliação e seleção de candidatos para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de Estágio de Estudantes de Nível Superior e de Pós-Graduação no âmbito da Comarca da Capital. O documento foi publicado no Diário da Justiça eletrônico, desta segunda-feira, 22, edição n. 7.130, página 96.

O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vagas que surgirem no decorrer da validade desta seleção, observada a ordem classificatória dos aprovados e na formação de cadastro de reservas. A jornada de trabalho será de cinco horas diárias, ou seja, 25 horas semanais. O período de vigência do Processo Seletivo será de dois anos, a contar da data da homologação do resultado final, prorrogável uma vez por igual período, a critério da Administração.

Somente poderão inscrever-se no certame estudantes devidamente matriculados e cursando nível superior ou de pós-graduação nos cursos citados no Edital e de faculdades ou universidades conveniadas com o TJAC, que são: UFAC, UVERSE, UNOPAR, UNINORTE, ESTÁCIO, UNIP, UNINTER, IFAC, UNAMA, FAVENI ou Universidades Reconhecidas pelo MEC.

Para Estágio de Nível Superior, podem se inscrever alunas e alunos das áreas de administração, ciências contábeis, ciências econômicas, comunicação social/jornalismo, história, direito, enfermagem, odontologia, fisioterapia, medicina, engenharia civil, engenharia elétrica, arquitetura e urbanismo, matemática, gestão pública, letras português, pedagogia, psicologia, recursos humanos, serviço social e sistemas de informação. Para Estágio de Pós-Graduação, podem se inscrever alunas e alunos das áreas de ciências contábeis, engenharia elétrica, engenharia civil, enfermagem, fisioterapia, educação física, arquitetura, marketing e publicidade, psicologia , assistente social, pedagogia e sistema de informação.

Inscrições

As inscrições estão abertas até o dia 29 de agosto, somente via Internet, no endereço eletrônico www.tjac.jus.br, em Concursos e Processos Seletivos, na opção Processo Seletivo para estagiários de Graduação e Pós-Graduação 2022. Para confirmar da inscrição, o candidato inscrito deverá, junto com seu comprovante de pré-inscrição, entregar um pacote de fralda descartável de qualquer tamanho e marca, que serão doados a entidades beneficentes.

As fraldas descartáveis deverão ser entregues na Escola do Poder Judiciário (ESJUD), na sede do TJAC, no período de 30 de agosto a 02 de setembro de 2022, no horário das 8h às 14h.

O estagiário contratado fará jus a uma bolsa-auxílio, correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, mais vale-transporte.

As vagas estão disponíveis conforme tabela abaixo:

ÁREA DE CONHECIMENTO VAGAS DISPONÍVEIS Estagiários de Graduação Cadastro de Reserva Administração CR Ciências Contabéis CR Ciências Econômicas CR Comunicação Social/Jornalismo CR História CR Direito CR Enfermagem CR Odontologia CR Fisioterapia CR Medicina CR Engenharia Civil CR Engenharia Elétrica CR Arquitetura e Urbanismo CR Matemática CR Gestão Pública CR Letras Português CR Pedagogia CR Psicologia CR Recursos Humanos CR Serviço Social CR Sistema de Informação CR Estagiários de Pós-Graduação Vaga + Cadastro de Reserva Ciências Contábeis 01 + CR Engenharia Elétrica 01 + CR Engenharia Civil 02 + CR Enfermagem CR Psicologia CR Assistente Social CR Fisioterapia CR Educação Física CR Pedagogia CR Arquitetura 01 + CR Marketing e Publicidade 01 + CR Sistema de Informação 03 + CR Total de vagas 9

Fonte/ Assessoria TJ Acre