Thiago Marreta x Jamahal Hill: Veja cards do UFC e onde assistir ao evento deste sábado

O combate Marreta x Hill é a principal luta do evento, na categoria meio-pesado (até 92,9kg). Além deste combate, o card terá participação de mais cinco brasileiros. O evento terá apresentação de André Azevedo e Amanda Ribas, comandando a transmissão do card preliminar que, em seguida, terá a narração de Rhoodes Lima e comentários de Rodrigo Minotauro e Luciano Andrade, no card principal.

Thiago Marreta viveu o auge de sua carreira no UFC em julho e 2019, quando esteve no octógono para disputar o cinturão dos meio-pesado contra o então campeão Jon Jones, e tem como especialidade o muay thai e é faixa preta de jiu-jitsu.

Após três anos, o brasileiro vive um período complicado na carreira e acumulou três derrotas nos últimos quatro combates em que esteve, mas vai em busca de retomar o caminho das vitórias contra Hill, 10º colocado no ranking da categoria, na busca de conquistar uma nova chance de disputar o cinturão.

OUTROS BRASILEIROS

Na co-luta principal da noite, o brasiliense Vicente Luque, sexto do ranking dos meio-médios (até 77,1kg) tem pela frente o americano Geoff Neal, 13º colocado na divisão. Já o curitibano Augusto Sakai, quer esquecer as três derrotas consecutivas. Para isso, ele precisa vencer o moldávio Sergey Spivak pela categoria peso-pesado (até 120,2kg).

Ainda no card principal, um duelo feminino entre duas brasileiras pela divisão dos moscas (até 56,7kg). A curitibana Ariane Lipski mede forças com a carioca Priscila “Pedrita”. Na abertura do card preliminar, a mineira Mayra “Sheetara” enfrenta a suíça Stephanie Egger pela categoria peso-galo (até 61,2kg).

Veja todas as lutas do UFC Vegas 59:

UFC MARRETA X HILL

CARD PRELIMINAR:

Peso-galo: Mayra Sheetara x Stephanie Egger

Peso-palha: Cory McKenna x Miranda Granger

Peso-meio-médio: Jason Witt x Josh Quinlan

Peso-meio-médio: Bryan Battle x Takashi Sato

Peso-leve: Terrance McKinney x Erick Gonzalez

Peso-médio: Sam Alvey x Michal Oleksiejczuk

CARD PRINCIPAL:

Peso-mosca: Ariane Lipski x Priscila Pedrita

Peso-pesado: Augusto Sakai x Sergey Spivak

Peso-mosca: Brogan Walker x Juliana Miller

Peso-pesado: Mohammed Usman x Zac Pauga

Peso-meio-médio: Vicente Luque x Geoff Neal

Peso-meio-pesado: Thiago Marreta x Jamahal Hill

