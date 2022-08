Terçadada: Briga entre casal quase termina em morte em Rio Branco

- Publicidade -

Um homem identificado por José Barbosa da Cruz, de 49 anos, foi vítima de tentativa de homicídio no começo da noite desta terça-feira (23), na BR-364, Ramal do Herculano, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Conforme informações, José e a esposa de nome não divulgado estava em casa consumido bebidas alcoólicas, quando foi iniciado uma discussão entre eles, que acabou culminando em uma tentativa de homicídio contra José.

Segundo relatos, a esposa esperou um momento de distração do marido, e desferiu uma terçadada na cabeça da vítima. Após a ação, a mulher foi presa por uma guarnição do 2° Batalhão de Polícia Militar.

Na delegacia, a mulher de 45 anos, alega que faz uso de medicamentos controlados, inclusive possuiu várias passagens pelo Hosmac (Hospital de Saúde Mental do Acre) e alega ainda que não foi a autora da tentativa de homicídio.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou os primeiros socorros a vítima, em seguida José foi encaminhado para o Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), onde deu entrada em estado de saúde estável.

Segundo o médico do SAMU, o homem perdeu muito sangue, por conta de um corte profundo na região da cabeça, mas a vítima estava o tempo todo consciente, comunicativo e lúcido.

A Polícia Militar conduziu a suspeita até a Delegacia Central de Flagrantes – DEFLA, onde ela será ouvida pela autoridade policial de plantão e o caso será investigado.

