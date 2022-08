Tentativa de homicídio: Mãe e filho são alvejados com cerca de 10 tiros em Rio Branco

- Publicidade -

Policiais Militares do 1° Batalhão de Polícia Militar, foram acionados nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (23), para atender uma ocorrência de dupla tentativa de homicidio, na rua Ruanda, bairro Cabreúva, região da Baixada Sobral.

De acordo com informações, Dionatan Weverton Albuquerque Rodrigues, de 19 anos, e sua mãe Maria Gilciane Costa Albuquerque, estavam em casa, quando tiveram a residência invadida por um criminoso, que chegou no local em uma motocicleta.

Após invadir a casa, o bandido efetuou pelo menos 10 disparos de pistola .40 nas duas vítimas. Dionatan foi atingido por dois tiros, sendo um de raspão na cabeça e outro na coxa. A mãe do jovem foi atingida por 5 disparos, ficando em uma situação mais grave. Quatro tiros acertaram as pernas da mulher, causando varias fraturas expostas e outro disparo atingiu o dedo da mão da vítima. O criminoso fugiu após toda a ação ilícita praticada.

Vizinhos acionaram o Serviço Móvel de Urgência (Samu), que enviou as viaturas (01) de Suporte Avançado e a (07) de Suporte Básica, para atender a ocorrência, e prestar os primeiros atendimentos no local. Após as vítimas serem estabilizadas, foram encaminhadas para o Pronto Socorro de Rio Branco. Gilciane que é presidiária monitorada pela justiça, deu entrada no PS em estado grave, já o jovem o estado de saúde é estável.

A guarnição da Polícia Militar, colheu informações no local do crime, fizeram uma busca nas regiões adjacentes, mas até o momento ninguém foi preso. A motivação do crime, possivelmente é a guerra entre as facções rivais, que continuam fazendo vitimas nos bairros de Rio Branco.

O caso ficará a cargo da investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).