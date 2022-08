Tentativa de Homicídio: Jovem de 20 anos é alvejado com três tiros em frente a residência

- Publicidade -

O jovem Rodrigo de Souza Oliveira, de 20 anos, escapou da morte na noite deste terça-feira (30), na rua Baguari, bairro Taquari, região periférica de Rio Branco.

As informações repassadas pela PM informa que, a vítima estava em frente a sua residência, quando dois criminosos pilotando uma motocicleta, se aproximou e um deles sacou uma arma de fogo e efetuou três disparos contra o rapaz. Após a ação, os bandidos fugiram, tomando rumo ignorado.

Populares acionaram uma viatura do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que enviou a ambulância de suporte avançado (01), para socorrer a vítima. Ao chegar no local, os paramédicos estabilizaram Rodrigo e em seguida encaminharam até o Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), onde deu entrada em estado gravíssimo, sendo conduzido diretamente para o centro cirúrgico do setor de trauma do PS. Rodrigo Souza foi atingido na cabeça, braço e abdômen.

Uma guarnição da Polícia Militar, através do 2° Batalhão de Polícia, esteve no local, colheram algumas informações e saíram em busca dos acusados. Porém, até o fechamento dessa matéria, ninguém havia sido preso.