Tensões, rupturas e acusações: saiba como é a relação entre Colômbia e Venezuela

- Publicidade -

As relações entre Colômbia e Venezuela, ao longo de uma fronteira de 2.341 km, estão estagnadas há anos, especialmente desde que o ex-presidente colombiano Iván Duque lançou uma campanha de cerco diplomático para buscar a saída do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, do poder.

Por esses e outros fatos, a confiança bilateral entre Bogotá e Caracas parece estar quebrada e os países não mantêm relações diplomáticas desde 2019. Mas as tensões já haviam começado anos antes durante os governos de Álvaro Uribe, na Colômbia, e Hugo Chávez, na Venezuela.

Agora, a promessa de Gustavo Petro, que assumiu a presidência da Colômbia no último domingo, de normalizar as relações gerou certo otimismo e esperança entre as populações dos dois países, conectadas por sua extensa fronteira comum.

Fonte/ CNN BRASIL