Tênis de mesa: com campanha impecável, Hugo Calderano é campeão do WTT

Esperança de medalha para o Brasil nas Olimpíadas de Paris, Hugo Calderano é campeão do WTT de Túnis. O brasileiro teve campanha maravilhosa e derrotou o francês Alexis Lebrun por 4 a 1. Este é o segundo título do atleta no novo circuito mundial de tênis de mesa.

Atual sexto colocado no ranking mundial, Calderano chegou como um dos favoritos ao título em Túnis. No entanto, nem o mais otimista dos torcedores esperavam campanha tão irretocável. Antes da decisão, o brasileiro venceu quatro adversários asiáticos sem perder nenhum set.

Na decisão, Hugo enfrentou a grande promessa francesa Alexis Lebrun, atual número 37 do mundo. A sensação do campeonato bateu nomes fortes do tênis de mesa, como o japonês Tomokazu Harimoto, atual 4º colocado no ranking mundial.

Como mencionado, o brasileiro venceu seu segundo título mundial. O primeiro foi no WTT de Doha, logo após os Jogos de Tóquio, ainda em 2021. Hugo Calderano já obteve a melhor colocação no ranking mundial da história das Américas, com o terceiro lugar conquistado no ano passado.

Fonte/ Portal Yahoo.com