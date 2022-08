Temperatura: Friale afirma que nova onda de frio polar e ventos intensos chega ao Acre na segunda-feira (29)

- Publicidade -

O pesquisador Davi Friale, soltou no meio da tarde de hoje (25), no Portal O Tempo Aqui, que o Acre vai registrar nova onda polar no início da semana que vem. Se a previsão do Mago do Tempo se concretizar, essa será a segunda passagem da frente fria no mês de agosto no estado.

Segundo ele, “até domingo, dia 28, o calor intenso vai predominar, com possibilidade de serem registrados novos recordes de calor em Rio Branco e no interior do Acre, cujas máximas deverão oscilar entre 34 e 37ºC”, no entanto, o novo registro de friagem vai aparecer em seguida.

“No domingo, principalmente a partir da tarde e durante a noite para segunda-feira, deverão ocorrer chuvas generalizadas, podendo ser fortes e acompanhadas de temporais. Na segunda-feira, dia 29, uma forte onda polar chega ao Acre, com ventos intensos, cujas rajadas poderão passar de 50km/h, em muitos pontos. A partir da tarde, a temperatura cai rapidamente, sendo que as mínimas, ao amanhecer dos dias seguintes, deverão oscilar entre 12 e 15ºC, no leste e no sul do estado, e entre 15 e 18ºC, no centro do Acre e no vale do Juruá”, escreveu.

Por Wanglézio Braga/AcreNews