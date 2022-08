Temer se compromete a assinar manifestos em defesa da democracia

- Publicidade -

O ex-presidente Michel Temer (MDB) deve assinar, nos próximos dias, uma série de manifestos em defesa da democracia organizados por diferentes entidades. A informação foi confirmada pelo Metrópoles.

Temer se comprometeu a assinar todos os documentos que tenham relação com sua formação de constitucionalista, como, por exemplo, os organizados pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e da Academia Paulista de Letras (APL).