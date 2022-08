Técnico de vôlei é preso por suspeita de estupro e assédio sexual

- Publicidade -

O técnico e árbitro de vôlei André Testa foi preso, nessa quinta-feira (4/8), por suspeita de estupro de vulnerável e assédio sexual contra jovens. O treinador acabou denunciado por ex-atletas de uma equipe de São José, em Santa Catarina.

Uma das vítimas procurou a Polícia Civil para relatar que o fato teria acontecido quando tinha 15 anos, em 2017. As denúncias contra André Testa começaram no mês de maio deste ano.

A NSCTV, afiliada da Globo em Santa Catarina, entrevistou algumas das vítimas, preservando suas identidades. “Ele me levou para a casa dele e lá começou a passar a mão em mim, essas coisas e tal. Enfim, não tinha malícia na época porque confiava nele, era uma pessoa muito persuasiva, sabe, ele ganha muito a tua confiança, e acabou abusando de mim”, relatou.

“Eu não estava, como posso dizer, não estava entendendo direito essa situação. Foi a minha primeira vez, eu era virgem na época”, completou.

Confira o relato de outra atleta

“Ele foi comigo até um restaurante, comprou bebida alcoólica e forçadamente ficava insistindo para que eu tomasse, mesmo eu não querendo. Ele insistiu, e eu acabei cedendo. Eu estava completamente bêbado, e quando a gente foi para o carro, achei que a iríamos para a Casa Atleta dormir, no outro dia treinar, só que aí ele tomou um rumo diferente”, disse.

“Ele foi para o motel. Só que eu só tenho um flash de memória, não tenho memória completa por conta de estar muito, muito bêbado. Não consegui resistir fisicamente. Ele só me levou para tomar um banho, me botou na cama pelado e me estuprou”, finalizou.

Em trecho de uma conversa por WhatsApp entre duas vítimas adolescentes, uma delas diz que não denunciou antes para não dar problema para o time e não destruir o sonho dos outros atletas.

Afastado

André Testa estava treinando a Associação Desportiva e Cultural Terra Firme, que representa o município de São José em competições estaduais e recebe verbas públicas.

A Prefeitura de São José explicou que havia afastado o técnico de todas as atividades assim que soube das denúncias. Já a Confederação Brasileira de Volêi (CBV) determinou à Federação Catarinense de Voleibol (FCV) o afastamento imediato de André Testa de todas as funções e suspendeu seu registro na entidade, até que os fatos sejam apurados.

Fonte: Metrópoles