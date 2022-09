Tebet pede que TSE retire propaganda eleitoral de Bolsonaro em que apenas Michelle aparece

- Publicidade -

Michelle Bolsonaro, mulher do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), virou um dos assuntos mais comentados do Twitter após Simone Tebet (MDB), adversária de Jair na disputa pelo Palácio do Planalto, entrar com uma representação na Justiça Eleitoral para pedir a retirada de uma propaganda partidária veiculada pela campanha de Bolsonaro.

Na gravação, exibida no horário eleitoral da TV nesta terça-feira (30), a primeira-dama aparece comemorando a conclusão das obras de transposição do Rio São Francisco dizendo que a “mulher sertaneja, que carregava lata d’água na cabeça, agora pode usar a sua força para voltar à escola ou para tirar o alimento que está brotando na terra”.

Na peça que provocou o questionamento de Tebet, apenas Michelle Bolsonaro aparece. A senadora sustenta que a gravação é irregular, já que apoiadores dos candidatos só podem aparecer em até 25% das inserções, e Michelle está presente em 100% do tempo. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo.

