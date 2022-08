TCE-RO revoga liminar que suspendia concurso da Polícia Civil

O edital para o concurso público da Polícia Civil de Rondônia foi publicado em julho deste ano. O certame oferece 319 vagas para seis cargos, com salários que chegam R$ 15 mil. Para o cargo de Datiloscopista Policial, são ofertadas 40 vagas.

As inscrições foram abertas no dia 15 de julho e encerradas em 5 de agosto, às 18h. As provas objetivas para delegado, médico-legista, datiloscopista e técnico em necropsia seriam aplicadas no dia 25 de setembro. Já as provas para escrivão e agente de polícia estavam marcadas para 9 de outubro.

Fonte: G1RO