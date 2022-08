Tadeu Hassem lança campanha a deputado estadual em Brasileia

- Publicidade -

Agora é oficial, Tadeu Hassem (Republicanos) lançou, na noite da ultima sexta-feira (19), em Brasileia, a sua campanha a deputado estadual. O evento foi realizado no Espaço T.H, na Rua Joaquim Alves, atrás do Mercantil Paraíba. Com o espaço lotado, receberam pessoas de todos os bairros do município, pessoas da área rural e das cidades vizinhas.

Também esteve presente no evento todo o time do candidato a Deputado Federal Israel Milani, vereadores de Brasileia e Assis Brasil e um dos principais nomes da política regional, Fernanda Hassem, além dos militantes de Rio Branco.

Fonte/ O Alto Acre