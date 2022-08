Suspeito de sequestrar empresário é morto durante resgate

- Publicidade -

Um suspeito de sequestrar um empresário, no município de Anápolis, a cerca de 55 km da capital goiana, foi morto durante resgate da polícia. De acordo com a corporação, além do sequestro relâmpago, o homem também fez outra família refém durante a fuga.

O caso aconteceu nesse domingo (31/7). Segundo a Polícia Civil, houve um sequestro relâmpago, em que a vítima foi abordada por três homens, quando chegava em casa com a esposa. O casal foi trancado em um dos banheiros da residência, enquanto os criminosos procuravam dinheiro e joias.

Conforme explicação do delegado responsável pelo caso, Fábio Vieira, depois de procurarem pelos pertences do casal, os homens mantiveram a mulher no banheiro da casa e levaram o empresário, no automóvel dele – uma Mercedes-Benz de cor prata, até a empresa de sua propriedade, na intenção de conseguirem mais dinheiro.

Fuga

A vítima foi encontrada pela Polícia Militar correndo na rua. Na ocasião, o homem informou que havia sido sequestrado. Dois dos suspeitos fugiram no veículo da vítima, mas um terceiro teria trocado tiros com os policiais.

De acordo com os militares, o suspeito fugiu do bairro Cidade Jardim para o bairro Vila Nossa Senhora da Abadia, onde entrou em uma residência e fez uma família de refém. Depois de uma nova troca de tiros, o homem foi a óbito.