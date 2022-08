Suspeito de matar e estuprar morador de rua tem prisão preventiva decretada

O assassinato e estupro do morador de rua, identificado como Antônio Francisco Memória de Carvalho, de 48 anos, ocorreu na segunda-feira (15) e foi registrado por câmeras de segurança. O corpo da vítima foi encontrado ensanguentada por dois jovens, de 23 e 25 anos, após eles verem o suspeito no mesmo local que a vítima.

As imagens registraram o momento em que o suspeito tentou abrir o zíper da calça do morador de rua que estava deitado no chão. Nisso, a vítima acorda e é agredida com um soco no rosto.