Suspeito de engravidar enteada adolescente e estuprar filha de 1 ano é preso pela Polícia Civil

Um homem de 36 anos foi preso, nessa segunda-feira (29), suspeito de estuprar a própria filha de 1 ano e 6 meses, em Manacapuru, no interior do Amazonas. Em 2016, ele praticou o mesmo crime contra uma enteada, que na época tinha 15 anos e ficou grávida.

Segundo a delegada Roberta Merly, Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru, a mãe da vítima flagrou o homem fazendo atos libidinosos na criança. A partir disso, ela denunciou o caso à polícia e contou que vive com o suspeito há quatro anos.

A prisão ocorreu logo após a denúncia da mãe, no beco Agapito Pereira, bairro Nova Manacá.

A delegada disse ainda que, após consultar o nome do suspeito no Processo Eletrônico do Judiciário (Projudi) do Amazonas, verificou-se que havia um mandado de prisão preventiva a ser cumprido no nome dele.

“Na ocasião da prisão em flagrante, cumprimos a ordem judicial, também pelo crime de estupro de vulnerável, praticado em 2016, contra a enteada do suspeito, que, na época tinha 15 anos e chegou a engravidar dele”, informou.

Agora o homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.