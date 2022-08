SURTO PSICÓTICO: Homem esfaqueia médica grávida e mata agente de Saúde; veja o vídeo

- Publicidade -

Um homem de 24 anos invadiu um consultório, esfaqueou uma médica grávida e matou uma agente de saúde nesta quinta-feira (25). O caso aconteceu em Primavera do Leste, no estado do Mato Grosso.

Segundo informações da polícia local, o homem foi ao local de trabalho da médica com uma faca escondida na cintura e esperou uma consulta terminar para entrar no consultório.

Em seguida, o homem esfaqueou a médica Jaqueline Matos da Croce, 31, que está grávida, na barriga. Em seguida, ele também golpeou a auxiliar Regy Rouse de Oliveira, 51.

A auxiliar de saúde não resistiu aos ferimentos e morreu, a médica segue internada em estado grave. Após cometer o crime, o homem gravou um vídeo segurando a faca que usou para cometer o crime.

“Acabei de agir, se a justiça não aceita na paz, tem que ser feito na dor. Eu já pedi justiça […] eu estou aqui esperando a polícia”, diz o homem no vídeo.

Em nota divulgada à imprensa, a prefeitura do município informou que o suspeito do crime teve um surto psicótico.

