“Superterra” é encontrada a apenas 37 anos-luz do nosso planeta

O telescópio Subaro encontrou um planeta similar à Terra orbitando na zona habitável de uma estrela anã vermelha, a 37 anos-luz de distância de nós. O primeiro resultado bem sucedido desse estudo, pode ser o indício de que em breve, podemos encontrar vida em planetas ao redor de estrelas próximas do nosso Sistema Solar.

O planeta encontrado, chamado de Ross 508 b, tem quatro vezes a massa da Terra e gira em torno da estrela Ross 508, localizada na constelação de Serpens. Um ano no Ross 508 b, equivale a 11 dias terrestres.

As anãs vermelhas representam aproximadamente 75% das estrelas encontradas na Via Láctea. Apesar de serem menores que o Sol, elas são fortes candidatas a abrigar vida extraterrestre. Entretanto, como não emitem muita luz visível, o estudo desses astros fica comprometido.

Diante deste problema, o Centro de Astrobiologia, ao considerar que em comprimentos de onda infavermelhos, as anãs vermelhas são as mais brilhantes, desenvolveu um instrumento específico para integrar o telescópio Subaru e procurar sinais de planetas ao redor dessas estrelas, o IRD para Doppler Infravermelho.

O professor do Instituto de Tecnologia de Tóquio e principal pesquisador desta pesquisa, Bun’ei Sato, comenta: “Já se passaram 14 anos desde o início do desenvolvimento do IRD. Continuamos nosso desenvolvimento e pesquisa com a esperança de encontrar um planeta exatamente como Ross 508 b.”

Ainda não é possível afirmar que há água ou vida nesse astro, mas, curiosamente, a órbita dele é elíptica e está na zona habitável da estrela, ou seja, está nas condições adequadas para abrigar vida tal qual conhecemos.

Outras Super Terras

Essa não é a primeira vez que os cientistas encontram planetas nessas condições. Em 2021, o Olhar Digital noticiou que pesquisadores do Instituto de Astrofísica das Canárias (IAC), na Espanha, descobriram uma nova super Terra que foi detectada na órbita de uma estrela anã vermelha a 36 anos-luz de distância da Terra.

Fonte: IstoÉ