Sula Miranda grava primeiro DVD Gospel com mãe de Marília Mendonça

Sula Miranda é uma das grandes artistas brasileiras da música, tendo inclusive ficado bastante conhecida pela alcunha de musa dos caminhoneiros na década de 1980 por conta da canção “Caminhoneiros do Amor”.

Atualmente dando seguimento à sua carreira musical, a artista está prestes a lançar seu primeiro DVD no gênero Gospel, cujas gravações aconteceram esta semana recheadas de participações especiais.

Com um look simples, Sula apostou em uma roupa de cor marrom clara, que lhe cobria do ombro aos pés, com detalhes de panos e faixas da mesma coloração. O salto era do mesmo jogo de cores.

Entre as participações que subiram ao palco com Miranda, podemos destacar Naldo, Buchecha, Yudi e Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça. As gravações aconteceram em uma igreja na zona oeste do Rio de Janeiro.

FALANDO DE VIDA SEXUAL

Sula Miranda, na época em que atuava no papel de Quirá na novela “Gênesis”, da Record TV, revelou não fazer sexo há 14 anos em entrevista ao Notícias da TV. “Eu quero compromisso e, hoje em dia, ninguém quer. As pessoas só querem ficar. Eu parei de contar (risos). Essa coisa de ‘dorme na minha casa, depois durmo na sua’… Estou fora! Para mim, tem que ser à moda antiga”.

“Acho que tenho que casar com o Ficol mesmo, o de 4 mil anos atrás, porque neste mundo [atual] está difícil de achar (risos)”, contou ela em um tom bem-humorado.

“A Quirá tem o compromisso com a fé dela, e é o mesmo que eu tenho com a minha fé. No caso dela, ela não vai se casar nunca porque já é casada com o Deus dela”, comparou ela (a personagem e si mesma).

“Eu não, porque o dia que Deus me mandar um abençoado, eu caso. A diferença é só essa (risos)”, brincou a atriz.