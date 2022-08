STJD absolve Arrascaeta e Gabigol e dupla pode enfrentar Athletico

- Publicidade -

Na manhã desta terça-feira (16/8), após sessão realizada pela 2ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Gabigol e Arrascaeta foram absolvidos por lances na partida de ida entre Flamengo x Athletico-PR pela Copa do Brasil, no Maracanã.

O relator do caso, Washington Rodrigues, e o presidente da comissão, Carlos Eduardo Cardoso votaram pela absolvição da dupla. Já os auditores Iuri Engel e Marcelo Vieira optaram por não reconhecer a denúncia.

O camisa 9 estava sendo julgado por agressão, conforme o artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Caso Gabigol fosse condenado, o jogador poderia pegar de quatro a 12 jogos de suspensão. Já o camisa 14 foi denunciado por jogada violenta, no artigo 254, cuja pena seria de uma a seis partidas.

Nos dois lances, os jogadores foram punidos com cartão amarelo. Gabigol foi punido com cartão após o pontapé no volante Fernandinho, já Arrascaeta foi punido após dar um carrinho que atingiu o jogador Erick.

O julgamento acabou ganhando um tom mais decisivo porque aconteceu na véspera do jogo de volta entre as equipes. Se caso o STJD decidisse por punir os jogadores, a dupla ficaria de fora do jogo de volta da Copa do Brasil, que acontecerá nessa quarta (17/8), mas com a absolvição a dupla poderá atuar normalmente no competição.

Fonte: Metrópoles